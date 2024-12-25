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ПОЛІТИКА

МІПЛ: російський полон – це систематичні катування і безкарність

25 грудня 2024, 16:59
МІПЛ: російський полон – це систематичні катування і безкарність
Фото: time-news.net
Люди, які повернулися з полону рф, розповідають про систематичні катування, ізоляцію та відмову в наданні належної меддопомоги.

З початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року до кінця жовтня 2024 року до України повернули 184 тіла загиблих у російському полоні українців, серед яких 169 військових і 15 цивільних.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ), посилаючись на слова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Водночас МІПЛ припускає, що кількість загиблих полонених може бути значно більшою.

З лютого 2022 року Медійна ініціатива за права людини задокументувала свідчення 122 українських захисників та захисниць, які були в російському полоні. 

Захисники та захисниці у своїх свідченнях розповідали, зокрема, про систематичні катування, відмову в наданні належної меддопомоги, а також про ізоляцію від зовнішнього світу. Внаслідок такого ставлення ворога українські полонені критично втрачають вагу та зазнають важких травм. 

Крім того, МІПЛ розповіла, що зібрала низку свідчень про смерті військовополонених у місцях їх утримання. Смерті здебільшого спричинені катуванням. 

У полоні рф досі залишаються військові, які перебувають там із перших місяців повномасштабного російського вторгнення — понад 30 місяців. Агресор не допускає представників моніторингових місій до полонених та не інформує Україну про погіршення стану здоров’я чи смерть людей, яких утримує. Все це, як підкреслює Медійна ініціатива за права людини,— грубі порушення Женевських конвенцій.

війнаполонкатуванняросія окупанти

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