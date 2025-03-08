Mirage стають порятунком для українських ВПС – Forbes

США припиняють підтримку українських F-16, але французькі Mirage стануть порятунком

Сполучені Штати, прийнявши рішення припинити підтримку України, не можуть просто так відключити розроблені в США винищувачі F-16 українських ВПС. Але адміністрація президента США Дональда Трампа припинила життєво важливу підтримку для їхніх засобів глушіння, і це може позбавити українські ВПС найважливіших засобів повітряної протидії.

Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

За його словами, українці не безсилі, і можуть перекласти тягар повітряних перешкод на французькі винищувачі Dassault Mirage 2000.

Як нагадує Акс, українські ВПС повною мірою використовують здатність F-16, оснащених капсулами AN/ALQ-131, заповнювати екрани російських радарів електронним шумом. Вони діють як "літаюча протиповітряна оборона" з передовими технологіями попередження про ракетний напад", зазначає аналітична група Conflict Intelligence Team.