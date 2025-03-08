Mirage стають порятунком для українських ВПС – Forbes
08 березня 2025, 11:57
США припиняють підтримку українських F-16, але французькі Mirage стануть порятунком
Сполучені Штати, прийнявши рішення припинити підтримку України, не можуть просто так відключити розроблені в США винищувачі F-16 українських ВПС. Але адміністрація президента США Дональда Трампа припинила життєво важливу підтримку для їхніх засобів глушіння, і це може позбавити українські ВПС найважливіших засобів повітряної протидії.
Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.
За його словами, українці не безсилі, і можуть перекласти тягар повітряних перешкод на французькі винищувачі Dassault Mirage 2000.
Як нагадує Акс, українські ВПС повною мірою використовують здатність F-16, оснащених капсулами AN/ALQ-131, заповнювати екрани російських радарів електронним шумом. Вони діють як "літаюча протиповітряна оборона" з передовими технологіями попередження про ракетний напад", зазначає аналітична група Conflict Intelligence Team.
Однак російські ВПС можуть обійти перешкоди, перепрограмувавши свої радари на інші частоти. Як зазначає Акс, якщо за Байдена команда ВПС США могла йти в ногу з російською адаптацією, постійно перебудовуючи частоти AN/ALQ-131, то за Трампа українські льотчики не отримують оновлень, і програми можуть скоро застаріти.
Однак Mirage 2000 від Франції оснащені власними потужними глушниками, і американці не беруть участі в їхньому програмуванні, зазначає аналітик.
Нині на озброєнні французьких ВПС Mirage 2000-5F літає з комбінацією приймача попередження про радіолокаційне опромінення Serval, глушника Sabre і дозатора зенітних та освітлювальних ракет Eclair. Цей комплекс був передовим у 1980-х роках, але вже через покоління почав відставати.
"Визнаючи цю слабкість і розуміючи серйозність російської ракетної загрози над Україною, міністерство оборони Франції пообіцяло встановити нові засоби радіоелектронної протидії на Mirage 2000 перед передачею їх Україні. Ймовірно, міністерство мало на увазі переважно аналоговий комплекс Integrated Countermeasures Suite Mark 2 або повністю цифровий Integrated Countermeasures Suite Mark 3", - зазначає Акс.
Будь-яка з цих систем є поліпшенням порівняно зі старим комплексом і потенційною заміною для AN/ALQ-131, оскільки американські капсули відстають від російської адаптації. При цьому французи є твердими союзниками України і готові перепрограмувати системи перешкод у разі потреби.
У більш довгостроковій перспективі українці могли б переоснастити свої F-16 неамериканськими засобами радіоелектронної протидії, зазначає Акс. Але це може потребувати часу і грошей, які Україна не може собі дозволити.