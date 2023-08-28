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Мішель назвав ще одну умову вступу до ЄС нових країн

28 серпня 2023, 17:53
Мішель назвав ще одну умову вступу до ЄС нових країн
Фото: AFP
Усі претенденти на вступ до Євросоюзу мають вирішити існуючі двосторонні конфлікти.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель закликав усіх претендентів на вступ до ЄС вирішити двосторонні конфлікти до приєднання до Європейського Союзу. Це необхідно, хоча може бути болючішим, ніж реформи.

Про це Шарль Мішель сказав у понеділок на форумі у словенському курортному місті Блед, повідомляє "Європейська правда".

"Вирішення двосторонніх конфліктів минулого може бути болючішим, ніж реформи. Але це необхідно. Ви йдете тим самим шляхом, що й члени-засновники нашого Союзу. Без примирення не буває співпраці. І я повинен сказати це чітко: в ЄС немає місця для минулих конфліктів", – наголосив очільник Євроради.

Він зазначив, що люди, а особливо молодь, хочуть надихатися світлішим, справедливішим і процвітаючим майбутнім.

"Але майбутні держави-члени перебувають на різних етапах свого шляху до ЄС, і ми повинні переконатися, що минулі конфлікти не будуть імпортовані в Європейський Союз і використані для блокування вступу їхніх сусідів і майбутніх держав-членів", – наголосив Шарль Мішель.

За його словами, цю проблему можна вирішити, зокрема, через додавання так званого "застереження про довіру" до договорів про вступ. Це може стати гарантією, що країни, які щойно приєдналися, не зможуть блокувати вступ майбутніх держав-членів.

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