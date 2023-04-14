Місія Juice до Юпітера стартувала із малюнком української дівчинки на борту

Космічний корабель створила компанія Airbus, він розташований у носовому конусі ракети-носія Ariane 5.

Європейське космічне агентство (ESA) запустило свою першу за 12 років місію до Юпітеру - малюнок української дівчинки прикрасив ракету ARIANE 5 з апаратом Juice.

Про це повідомляють ESA та Sky News.

Повідомляється, що до найбільшої планети Сонячної системи летить автоматична міжпланетна станція Juice, яка має досягти Юпітеру до 2031 року.

При цьому апарат має подолати майже 600 мільйонів кілометрів. За планом станція має вивчити три з чотирьох найбільших супутників Юпітеру - Європу, Каллісто та Ганімеда.

Космічний корабель створила компанія Airbus, він розташований у носовому конусі ракети-носія Ariane 5.

Як пише Sky News, малюнок української дівчини Ярини Закалюжної прикрасив ракету Juice, що прямує до Юпітера. Його обрали за результатом конкурсу.

"Це хвилюючий день для космічних ентузіастів, а також для Ярини Закалюжної, молодої дівчини з України, чий малюнок розміщено на ракеті . Інженерка Juice Мануела Бароні високо оцінила "милий, веселий і справжній" малюнок, який розміщений на носі ракети", - пише видання.