Матеріали:
Теми:
ТЕХНОЛОГІЇ

Місія Juice до Юпітера стартувала із малюнком української дівчинки на борту

14 квітня 2023, 21:29
Місія Juice до Юпітера стартувала із малюнком української дівчинки на борту
Джерело: .tech.liga.net
Космічний корабель створила компанія Airbus, він розташований у носовому конусі ракети-носія Ariane 5.

Європейське космічне агентство (ESA) запустило свою першу за 12 років місію до Юпітеру - малюнок української дівчинки прикрасив ракету ARIANE 5 з апаратом Juice.

Про це повідомляють ESA та Sky News.

Повідомляється, що до найбільшої планети Сонячної системи летить автоматична міжпланетна станція Juice, яка має досягти Юпітеру до 2031 року.

При цьому апарат має подолати майже 600 мільйонів кілометрів. За планом станція має вивчити три з чотирьох найбільших супутників Юпітеру - Європу, Каллісто та Ганімеда.

Космічний корабель створила компанія Airbus, він розташований у носовому конусі ракети-носія Ariane 5.

Як пише Sky News, малюнок української дівчини Ярини Закалюжної прикрасив ракету Juice, що прямує до Юпітера. Його обрали за результатом конкурсу.

"Це хвилюючий день для космічних ентузіастів, а також для Ярини Закалюжної, молодої дівчини з України, чий малюнок розміщено на ракеті . Інженерка Juice Мануела Бароні високо оцінила "милий, веселий і справжній" малюнок, який розміщений на носі ракети", - пише видання.

космічий корабль

Останні матеріали

Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Політика
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 17:31
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Технології
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 19:58
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Політика
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 17:24
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Політика
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 13:03
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 10:04
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Політика
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 17:37
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється