Місія МАГАТЕ прямує в Україну

Також Україні буде представлено програму допомоги після знищення Каховської ГЕС.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі вирушила в Україну, де вона планує відвідати окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію та проаналізувати ситуацію після знищення дамби Каховської ГЕС і обміління водосховища, яке забезпечувало охолоджувальну водойму атомної станції.

Про це Гроссі повідомив у Twitter.

"На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги після катастрофічного затоплення дамби в Новій Каховці", – написав очільник МАГАТЕ.

Він додав, що особисто оцінить ситуацію на ЗАЕС та проведе ротацію ІСАМЗ з посиленою командою.

Напередодні Енергоатом повідомив, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, а ситуація залишається контрольованою. Так, станом на 20:00 11 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 9,04 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

В НАЕК нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, відповідно активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається. Зокрема 9 червня Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження перевести останній працюючий енергоблок №5 ЗАЕС у режим "холодного зупину", в якому знаходяться інші енергоблоки.