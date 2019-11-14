Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Місія МВФ почала роботу в Києві

Її очолив Рон ван Роден
Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада прибула до Києва і вже взялася до роботи, пише УНІАН з посиланням на дані постійного представництва МВФ у Києві.
Місія МВФ почала роботу в Києві Фото: rian.com.ua

"Місія МВФ розпочала свою роботу в Києві згідно з планом", - сказав представник Фонду, передає LB.ua.

МВФ продовжить обговорення з українською владою трирічної програми підтримки EFF, в рамках якої планувалося виділити 5-6 млрд доларів.

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві 12-26 вересня. Міністерство фінансів заявило, що хоча представники фонду покинули Україну без нової програми, переговори перебувають в активній фазі.

21 грудня 2018 Україна отримала перший і поки що єдиний транш за програмою stand by.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2019 14:00
ТЕГИ: МВФ
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.