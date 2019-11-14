БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМісія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада прибула до Києва і вже взялася до роботи, пише УНІАН з посиланням на дані постійного представництва МВФ у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місія МВФ почала роботу в Києві
Її очолив Рон ван Роден
Фото: rian.com.ua
"Місія МВФ розпочала свою роботу в Києві згідно з планом", - сказав представник Фонду, передає LB.ua.
МВФ продовжить обговорення з українською владою трирічної програми підтримки EFF, в рамках якої планувалося виділити 5-6 млрд доларів.
Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві 12-26 вересня. Міністерство фінансів заявило, що хоча представники фонду покинули Україну без нової програми, переговори перебувають в активній фазі.
21 грудня 2018 Україна отримала перший і поки що єдиний транш за програмою stand by.
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