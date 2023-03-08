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Місія МВФ починає роботу з Україною в рамках потенційної програми – НБУ

08 березня 2023, 20:33
Місія МВФ починає роботу з Україною в рамках потенційної програми – НБУ
Фото: НБУ
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде присвячена обговоренню потенційної Програми розширеного фінансування

Програма стала можливою завдяки успішному виконанню Україною всіх зобов’язань.

Пише НБУ в Telegram-каналі.

Підготовка до роботи місії здійснювалася онлайн, а сама місія працюватиме в гібридному форматі. Передбачені численні офлайн та онлайн-зустрічі. До складу команди України увійдуть представники Національного банку, Міністерства фінансів України та інших відомств” - йдеться в дописі.

За словами керівників НБУ, в основу програми закладено продовження курсу України на євроінтеграцію, зокрема приведення національного законодавства України до стандартів та норм ЄС.

Також зобов’язання України стосуватимуться монетарної, бюджетної, податкової політики, забезпечення цінової й фінансової стабільності й ефективного функціонування внутрішнього боргового ринку, йдеться в пості. 

"Ми прагнемо впродовж березня досягнути угоди з місією МВФ щодо Програми розширеного фінансування і вийти з цією угодою на розгляд Ради директорів МВФ”, заявляє Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він додав, що досвід проходження Моніторингової програми підтвердив спроможність України виконувати взяті на себе зобов’язання та готовність втілювати реформи, попри продовження повномасштабної війни. Ми налаштовані на продуктивну дискусію та пошук спільних рішень.

В НБУ розраховують, що Програма розширеного фінансування буде чітко структурована на два етапи – воєнний та повоєнний – і триватиме чотири роки. 

МВФНБУУкраїнапрограма

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