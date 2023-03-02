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Місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень: Марченко про деталі

02 березня 2023, 08:52
Місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень: Марченко про деталі
Фото: rian.com.ua
З 8 по 15 березня у столиці Польщі Варшаві почне працювати місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо потенційної майбутньої програми з Україною.

З 8 по 15 березня у столиці Польщі Варшаві почне працювати місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо потенційної майбутньої програми з Україною.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі Суспільного.

Пише Суспільне

"Там ми будемо узгоджувати і умови, і наповнення, і обсяги тощо. Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань внутрішньої дискусії Фонду", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

В Раді директорів МВФ є певні протиріччя, так як  не всі країни, зі 180-ти підтримують Україну, але українська сторона активно працює над цим, сказав міністр. 

"Тому, щоб ми отримали повний консенсус і підтримку, треба трохи попрацювати, зокрема і всередині цієї організації", - зазначив Марченко.

На його думку Україна знайде необхідні рішення аби з квітня запрацювала  повноцінна програма з МВФ.

Наразі йдеться про чотирирічну програму, завданням якої є провести необхідну корекцію політик, щоб Україна, яка сьогодні 50% бюджету витрачає на військові видатки, а інші 50% фінансують за рахунок допомоги партнерів, після війни вийшла на кращий рівень, додав очільник Мінфіну. 

"МВФ поки що не висуває непідйомних умов, які ми не можемо виконати. Йдеться про програмні, базові речі - забезпечення монетарної та фіскальної стабільності, зменшення рівня дефіциту бюджету і забезпечення прийнятного рівня навантаження на бюджет, а також хорошого держуправління і забезпечення найкращих корпоративних практик. І йдеться про програми антикорупційного характеру, які були традиційно частиною програм Фонду", - заявив Сергій Марченко. 

Також необхідно зрозуміти економічні перспективи України, яким чином подолати наявні економічні явища, тому окремі заходи можуть бути доволі жорсткими, однак йдеться не про податки. За словами міністра, деталі обговорюватимуть під час роботи місії.

"Немає поки що якихось критичних застережень, які ми не могли б зняти або не могли б обговорювати. Тобто рухаємося в щільному графіку, але є розуміння того, що кінцева мета має бути досягнута і ми матимемо програму", - додав Марченко.

Реалізація програми з МВФ можлива тільки за умови продовження фінансової підтримки України країнами G7, оскільки коштів Фонду не вистачить, щоб покрити всі потреби, які просто колосальні.

МВФУкраїнамісія

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