Місія ОБСЄ почала роботу зі спостереження за місцевими виборами в Україні

В ОБСЄ позитивно оцінили запрошення Україною міжнародних спостерігачів на вибори

Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ з 23 вересня розпочала свою роботу зі спостереження за місцевими виборами в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, зазначає "РБК-Україна".

У МЗС відзначили готовність сприяти міжнародним спостерігачам.

"Згідно запрошення української сторони, 23 вересня в Україні починає роботу Місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами, які заплановані на 25 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Напередодні, поліція відкрила 65 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства. Всього надійшло 571 повідомлення про можливі порушення. Найбільше справ відкрито в Запорізькій (10) та Одеській областях (7).

Також повідомлялося, що голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає малоймовірним ухвалення законопроекту про Києв до виборів. Відповідно до законопроекту, Києву хочуть повернути самоврядування, а голова Київської міської державної адміністрації буде виступати в якості контролюючого органу.