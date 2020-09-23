Місія ОБСЄ почала роботу зі спостереження за місцевими виборами в Україні
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, зазначає "РБК-Україна".
У МЗС відзначили готовність сприяти міжнародним спостерігачам.
"Згідно запрошення української сторони, 23 вересня в Україні починає роботу Місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами, які заплановані на 25 жовтня", - йдеться в повідомленні.
Напередодні, поліція відкрила 65 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства. Всього надійшло 571 повідомлення про можливі порушення. Найбільше справ відкрито в Запорізькій (10) та Одеській областях (7).
Також повідомлялося, що голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає малоймовірним ухвалення законопроекту про Києв до виборів. Відповідно до законопроекту, Києву хочуть повернути самоврядування, а голова Київської міської державної адміністрації буде виступати в якості контролюючого органу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- ВІДЕО Тіхановська записала ще одне відеозвернення
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі