Місія ОБСЄ за тиждень нарахувала майже 2 тисячі порушень "тиші"

Ми закликаємо російську сторону відмовитися від агресивної поведінки та почати покращувати ситуацію з безпекою на місцях. Минулого тижня СММ зафіксувала майже 2 тис. порушень режиму припинення вогню, що на 265% більше у порівнянні з попереднім тижнем

Протягом минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала майже 2 тис. порушень режиму припинення вогню, що на 265% більше, ніж тижнем раніше.

Як передає Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Ми закликаємо російську сторону відмовитися від агресивної поведінки та почати покращувати ситуацію з безпекою на місцях. Минулого тижня СММ зафіксувала майже 2 тис. порушень режиму припинення вогню, що на 265% більше у порівнянні з попереднім тижнем", - зазначив Цимбалюк.

За його словами, близько половини з цих порушень Місія ОБСЄ розцінила як навчання з використанням зброї в окупованій частині Луганської області.

Про фіксацію СММ ОБСЄ майже 2 тис. порушень режиму припинення вогню протягом минулого тижня під час засідання Постійної ради також заявила делегація ЄС. При цьому уточнювалося, що лише 17 червня було зафіксовано 994 порушень перемир’я.

"Кількість порушень демонструє, що загальна ситуація з безпекою у зоні конфлікту залишається нестабільною. Крім того, з початку 2021 року СММ підтвердила 37 жертв серед цивільного населення, з них 73% випадків були внаслідок мін, нерозірваних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Також спостерігається зростання жертв серед українських військових", - вказувалося у заяві ЄС.