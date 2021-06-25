НОВИНИПротягом минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала майже 2 тис. порушень режиму припинення вогню, що на 265% більше, ніж тижнем раніше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місія ОБСЄ за тиждень нарахувала майже 2 тисячі порушень "тиші"
Ми закликаємо російську сторону відмовитися від агресивної поведінки та почати покращувати ситуацію з безпекою на місцях. Минулого тижня СММ зафіксувала майже 2 тис. порушень режиму припинення вогню, що на 265% більше у порівнянні з попереднім тижнем
Фото: Reuters
Як передає Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.
"Ми закликаємо російську сторону відмовитися від агресивної поведінки та почати покращувати ситуацію з безпекою на місцях. Минулого тижня СММ зафіксувала майже 2 тис. порушень режиму припинення вогню, що на 265% більше у порівнянні з попереднім тижнем", - зазначив Цимбалюк.
За його словами, близько половини з цих порушень Місія ОБСЄ розцінила як навчання з використанням зброї в окупованій частині Луганської області.
Про фіксацію СММ ОБСЄ майже 2 тис. порушень режиму припинення вогню протягом минулого тижня під час засідання Постійної ради також заявила делегація ЄС. При цьому уточнювалося, що лише 17 червня було зафіксовано 994 порушень перемир’я.
"Кількість порушень демонструє, що загальна ситуація з безпекою у зоні конфлікту залишається нестабільною. Крім того, з початку 2021 року СММ підтвердила 37 жертв серед цивільного населення, з них 73% випадків були внаслідок мін, нерозірваних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Також спостерігається зростання жертв серед українських військових", - вказувалося у заяві ЄС.
Читайте також: Генеральний секретар ОБСЄ відвідає Україну
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 06 2021 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Microsoft офіційно презентувала операційну систему Windows 11
- ВІДЕО У Британії показали відео, як кораблі та літаки РФ переслідували есмінець біля Севастополя
- ВІДЕО В Атлантичному океані поряд з авіаносцем США підірвали майже 20-тонну бомбу. Вибух призвів до землетрусу
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles