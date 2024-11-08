Місія Євросоюзу з підготовки ЗСУ взаємодіятиме з НАТО

Мандат Місії ЄС продовжено до 15 листопада 2026 року.

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), яка відповідальна за підготовку Сил оборони України, взаємодіятиме з ініціативою НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Євросоюзу.

Зокрема, Рада ЄС сьогодні схвалила рішення про продовження мандату Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні на наступні два роки - до 15 листопада 2026 року. У бюджеті передбачено виділення майже 409 мільйонів євро на період з 14 листопада 2024 року до 15 листопада 2026 року.

Ця місія залишається ключовим інструментом військової підтримки Євросоюзу для України. Головна мета місії полягає у сприянні зміцненню військового потенціалу Збройних сил України, йдеться у повідомленні:

"Місія ЄС з надання військової допомоги Україні співпрацюватиме з НАТО, особливо з Центром НАТО питань безпекової допомоги і навчання для України (NSATU), і обмінюватися інформацією з центром у відкритий, взаємний та інклюзивний спосіб"