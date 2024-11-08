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Місія Євросоюзу з підготовки ЗСУ взаємодіятиме з НАТО

08 листопада 2024, 16:57
Місія Євросоюзу з підготовки ЗСУ взаємодіятиме з НАТО
Фото: xsport.ua
Мандат Місії ЄС продовжено до 15 листопада 2026 року.
Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), яка відповідальна за підготовку Сил оборони України, взаємодіятиме з ініціативою НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU).
 
Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Євросоюзу.
 
Зокрема, Рада ЄС сьогодні схвалила рішення про продовження мандату Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні на наступні два роки - до 15 листопада 2026 року. У бюджеті передбачено виділення майже 409 мільйонів євро на період з 14 листопада 2024 року до 15 листопада 2026 року.
 
Ця місія залишається ключовим інструментом військової підтримки Євросоюзу для України. Головна мета місії полягає у сприянні зміцненню військового потенціалу Збройних сил України, йдеться у повідомленні:
 
"Місія ЄС з надання військової допомоги Україні співпрацюватиме з НАТО, особливо з Центром НАТО питань безпекової допомоги і навчання для України (NSATU), і обмінюватися інформацією з центром у відкритий, взаємний та інклюзивний спосіб"
 
Наразі Місія ЄС вже підготувала 63 тисячі українських солдатів і це є рівнозначним десяти бригадам.
 
У найближчі місяці місія підготує додаткові 15 тисяч військових. Загальна цифра підготовлених солдатів до кінця зимового періоду 2024/2025 становитиме близько 75 тис.

 

війна в Україніросія окупантиРада Європи

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