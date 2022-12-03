Місію повітряної поліції НАТО в Литві розпочали Польща і Франція

У повітряній поліції НАТО в країнах Балтії відбулися зміни - замість угорської місії небо патрулюватимуть льотчики з Польщі, їм допомагатимуть французькі військові.

Про це повідомляє міноборони Литви.

Як зазначається, польські ВПС розмістили в Литві чотири винищувачі F-16. Місія повітряної поліції НАТО в Балтії також посилена чотирма найпотужнішими французькими винищувачами Rafale.

"Сьогодні протиповітряна оборона НАТО надзвичайно важлива. Ще в Мадриді країни Альянсу домовилися посилити свої заходи стримування та оборони, зокрема у сфері ППО. Ми визнаємо, що засоби протиповітряної оборони мають грати важливішу роль у забезпеченні безпеки неба Балтійських країн", - сказав заступник міністра оборони Литви Вілюс Семешка на церемонії зміни контингенту на авіабазі в Шяуляї.

У церемонії також узяли участь представники міністерства оборони Угорщини, штабу ВПС НАТО, дипломати.

Угорські військові, які завершили місію, захищали повітряний простір країн Балтії чотирма винищувачами JAS-39 Grippen. У місії брали участь близько 150 осіб - пілоти, техніки, медичний персонал, групи підтримки, фахівці зі зв'язку тощо.

Також зазначається, що з північного боку посилення місії повітряної поліції НАТО з естонської авіабази Естонії в Емарі здійснюють ВПС Німеччини з чотирма винищувачами Eurofighter.