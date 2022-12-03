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CУСПІЛЬСТВО

Місію повітряної поліції НАТО в Литві розпочали Польща і Франція

03 грудня 2022, 09:45
Місію повітряної поліції НАТО в Литві розпочали Польща і Франція
Фото: Укрінформ
У повітряній поліції НАТО в країнах Балтії відбулися зміни - замість угорської місії небо патрулюватимуть льотчики з Польщі, їм допомагатимуть французькі військові.
Про це повідомляє міноборони Литви.
 
Як зазначається, польські ВПС розмістили в Литві чотири винищувачі F-16. Місія повітряної поліції НАТО в Балтії також посилена чотирма найпотужнішими французькими винищувачами Rafale.
 
"Сьогодні протиповітряна оборона НАТО надзвичайно важлива. Ще в Мадриді країни Альянсу домовилися посилити свої заходи стримування та оборони, зокрема у сфері ППО. Ми визнаємо, що засоби протиповітряної оборони мають грати важливішу роль у забезпеченні безпеки неба Балтійських країн", - сказав заступник міністра оборони Литви Вілюс Семешка на церемонії зміни контингенту на авіабазі в Шяуляї.
 
У церемонії також узяли участь представники міністерства оборони Угорщини, штабу ВПС НАТО, дипломати.
 
Угорські військові, які завершили місію, захищали повітряний простір країн Балтії чотирма винищувачами JAS-39 Grippen. У місії брали участь близько 150 осіб - пілоти, техніки, медичний персонал, групи підтримки, фахівці зі зв'язку тощо.
 
Також зазначається, що з північного боку посилення місії повітряної поліції НАТО з естонської авіабази Естонії в Емарі здійснюють ВПС Німеччини з чотирма винищувачами Eurofighter.
 
ФранціяПольщаНАТОЛитваавіаціякраїни Балтії

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