Місто Шебекіне – "ворота війни" на території росії – Подоляк

путінські військові не шкодуватимуть власних цивільних у жодному вигляді, попередив Михайло Подоляк.

Нещодавні події в Білгородській області започатковують майбутні військові дії в росії.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк поділився своїми думками у Telegram.



Він назвав місто Шебекіно, де відбуваються бої з легіоном "Свобода росії", "воротами війни" та відзначив їхній вплив на територію країни, що є несподіванкою для багатьох росіян.



Виходячи з цього, Подоляк висунув три основні тези, які, на його думку, громадянам росії слід знати. По-перше, якщо російський добровольчий корпус надає високого значення захисту громадян, уважно розглядаючи кожну дію, то путінські військові не змилосердяться над своїми власними громадянами.



Подоляк зазначив, що склади, ремонтні потужності, станції РЕБ, бронетехніка, артилерія та ракетники, що коректують обстріли Харкова, будуть розміщені в житлових кварталах, при цьому громадяни неусвідомлено прикриватимуть усе це.



Таким чином, не передбачається евакуація населення із населених пунктів. Громадянське населення необхідне російським солдатам для забезпечення системного покриття, обслуговування розквартованих частин та/або самостійного знищення з пропагандистської точки зору. Громадяни будуть використовуватись просто як "масовка".



Подоляк зазначив, що така практика є стандартною для російської армії і була застосована у Донецькій області у 2014-2015 роках.



Він нагадав цитату "стратега" владіміра путіна: "Ми стоїмо за цивільними, і нехай ворог спробує стріляти".



Тому Подоляк радить росіянам не мати ілюзій, особливо жителям Білгородської, Курської, Брянської, Ростовської областей та інших. Він вважає, що вони обов'язково дізнаються, що означає "путінське прикриття".