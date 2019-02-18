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Місцеві бюджети отримали 404 млн грн від "малої" приватизації

Наразі у системі "Prozorro.Продажі" виставлено малих державних та комунальних підприємств та їхніх частин на загальну суму 2,25 мільярда гривень
За перші 6 місяців від початку приватизації малих комунальних підприємств місцеві органи влади продали 313 об'єктів на 404 мільйони гривень.
Місцеві бюджети отримали 404 млн грн від "малої" приватизації Фото: Youcontrol

Загальні ж надходження від "малої" приватизації, враховуючи доходи державного бюджету, наразі складають 808 мільйонів гривень.

"Мінекономрозвитку створило механізм малої приватизації з метою реалізації надлишкових активів та як елемент державної підтримки малого та середнього бізнесу. Ми бачимо, що малі та середні підприємці активно користуються системою "ProZorro.Продажі" для розширення або модернізації бізнесу — купують нерухомість або обладнання", - повідомив міністр економічного розвитку України Степан Кубів, інформує прес-служба відомства.

Зазначається, що наразі у системі "Prozorro.Продажі" виставлено малих державних та комунальних підприємств та їхніх частин на загальну суму 2,25 мільярда гривень.

Зазначимо, що наразі держава отримує доходи лише від "малої" приватизації, оскільки "велика", в межах якої планують продати такі компанії, як Одеський припортовий завод, президент готель, Центренерго та низку ТЕЦ, наразі заблокована. Однією з причин цього є відсутність попиту на великі державні компанії серед інвесторів, а також наявність судових процесів, які гальмують початок підготовки до приватизації.

Раніше уряд виключив з переліку "великої" приватизації Турбоатом та Херсонську, Дніпровську, Криворізьку та Сєвєродонецьку теплоелектроцентралі

Нагадаємо, що 10 травня 2019 року Кабінет міністрів затвердив перелік об’єктів "великої приватизації". Зокрема, тоді до нього увійшли Центренерго, Одеський припортовий завод, Сумихімпром (приватизація яких завершиться за правилами попереднього закону про приватизацію), Об'єднану гірничо-хімічну компанію, Завод Електроважмаш, Аграрний фонд, Державну продовольчу зернову корпорацію України та інші державні підприємства.

План приватизації в 2018 році було виконано всього на 1%.

 
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18 02 2019 17:20
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