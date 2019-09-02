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Місцевий прикордонний рух між Польщею та Україною впав на 38%

У 2018 році на в’їзд і виїзд з Польщі польські прикордонники здійснили перевірку 21,5 млн подорожуючих і 6 млн автомобілів
Інтенсивність перетину польсько-українського кордону в рамках Місцевого прикордонного руху (МПР) торік зменшилася на 38% у порівнянні з 2017 роком.
Місцевий прикордонний рух між Польщею та Україною впав на 38% Фото: Darek Delmanowicz /PAP

“У рамках Місцевого прикордонного руху з України до Польщі в’їхало 2,6 млн іноземців, що у порівнянні з 2017 роком означає зниження на 38%”, - повідомили у Прикордонній службі РП, інформує "Укрінформ".

Як зазначається, в 2018 році на в’їзд і виїзд з Польщі польські прикордонники здійснили перевірку 21,5 млн подорожуючих і 6 млн автомобілів, зокрема 5 млн легкових автомобілів, 745 тис. вантажівок і 175 тис. автобусів.

На напрямку з України до Польщі торік перевірено 10,8 млн осіб (10,4 млн у 2017 році – авт.). Більшість з них є громадянами України (понад 9,5 млн), Молдови – 64 тис., Німеччини – 55 тис., Румунії – 53,3 тис.

Найбільшу інтенсивність в особовому русі зафіксовано у пунктах пропуску “Медика-Шегині” (понад 5,6 млн перетинів кордону в обидві сторони), “Корчова-Краківець” (понад 3,78 млн), “Дорогуськ-Ягодин” та “Гребенне-Рава-Руська” – приблизно по 3 млн разів.

Серед автомобільного транспорту найбільш інтенсивних рух спостерігався на пунктах пропуску “Дорогуськ-Ягодин” та “Корчова-Краківець” (по понад 1,1 млн.), а також “Гребенне-Рава-Руська” та “Медика-Шегині” – по майже мільйону перетину кордону в обидві сторони.

Додамо, що 4562 дитини українських мігрантів отримали в 2018 році допомогу від уряду Польщі за програмою "500+", що спрямована на підтримку молодих сімей. Вона передбачає щомісячну виплату 500 злотих на другу і кожну наступну дитину незалежно від доходу сім'ї.

 
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09 02 2019 23:29
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