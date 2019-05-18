У Києві влаштували мітинг до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - НАЖИВО
Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року. Офіційною підставою для депортації стало секретну постанову Державного комітету оборони СРСР, в якому кримським татарам висувалися претензії в нібито масовому зрадництві та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Усього депортували понад 190 тисяч людей.
У листопаді 2015 року Верховна Рада визнала депортацію кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу.
9 травня сейм Латвії визнав депортацію кримських татар 1944 року, організовану радянською владою, геноцидом.
У парламенті Канади не вдалося винести на голосування резолюцію про визнання депортації кримських татар геноцидом - опозиція оголосила гучний протест. Утім депутати повернуться до розгляду питання після парламентських виборів, які відбудуться восени 2019 року.
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