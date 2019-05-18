Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві влаштували мітинг до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - НАЖИВО

У листопаді 2015 року Верховна Рада визнала депортацію кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу
На Майдані Незалежності влаштували мітинг у пам'ять про жертв депортації кримськотатарсього народу. Вмикаємося з Майдану.
У Києві влаштували мітинг до Дня пам Фото: з вільних джерел

Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року. Офіційною підставою для депортації стало секретну постанову Державного комітету оборони СРСР, в якому кримським татарам висувалися претензії в нібито масовому зрадництві та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Усього депортували понад 190 тисяч людей.

У листопаді 2015 року Верховна Рада визнала депортацію кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу.

9 травня сейм Латвії визнав депортацію кримських татар 1944 року, організовану радянською владою, геноцидом.

У парламенті Канади не вдалося винести на голосування резолюцію про визнання депортації кримських татар геноцидом - опозиція оголосила гучний протест. Утім депутати повернуться до розгляду питання після парламентських виборів, які відбудуться восени 2019 року.

Нагадаємо, раніше Україна закликала світ визнати депортацію кримських татар геноцидом.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2019 18:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.