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Мітингувальники в Лівані заспівали дитині пісню Baby Shark - пісня стала гімном протестів

Дитяча пісня Baby Shark стала символом протестів у Лівані після того, як мітингувальники заспівали пісню про акулу маленькому хлопчику, щоб він не злякався.
Мітингувальники в Лівані заспівали дитині пісню Baby Shark - пісня стала гімном протестів Фото: EPAUPG

У Бейруті жінка Еліан Джаббур разом зі своїм сином Робіном проїжджала на машині повз мітингувальників, повідомляє "Громадське". Вона попросила людей не кричати, щоб не налякати її сина, який сидів на передньому сидінні.

Протестувальники вирішили заспівати йому дитячу пісню Baby Shark та показувати руками акулу.

На відео дитина виглядає здивованою. Водночас, за словами матері, Робіну сподобалось: він щоразу сміється під час перегляду цього відео.

Тепер пісня Baby Shark стала символом протестів. Мітингувальники вмикають її під час демонстрацій.

 

 

 

Нагадаємо, що Ліван поскаржиться на Ізраїль до Радбезу ООН.

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24 10 2019 15:59
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