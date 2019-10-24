Мітингувальники в Лівані заспівали дитині пісню Baby Shark - пісня стала гімном протестів

Дитяча пісня Baby Shark стала символом протестів у Лівані після того, як мітингувальники заспівали пісню про акулу маленькому хлопчику, щоб він не злякався.

У Бейруті жінка Еліан Джаббур разом зі своїм сином Робіном проїжджала на машині повз мітингувальників, повідомляє "Громадське". Вона попросила людей не кричати, щоб не налякати її сина, який сидів на передньому сидінні.

Протестувальники вирішили заспівати йому дитячу пісню Baby Shark та показувати руками акулу.

На відео дитина виглядає здивованою. Водночас, за словами матері, Робіну сподобалось: він щоразу сміється під час перегляду цього відео.

Тепер пісня Baby Shark стала символом протестів. Мітингувальники вмикають її під час демонстрацій.

Дитяча пісня Baby Shark стала символом протестів у Лівані. Усе почалося з того, що протестувальники заспівали пісню про акулу маленькому хлопчику, аби він не злякався. Тепер її включають під час демонстрацій у країні pic.twitter.com/NOlJxqRDrW — hromadske (@HromadskeUA) 24 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, що Ліван поскаржиться на Ізраїль до Радбезу ООН.