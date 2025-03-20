Між Макроном і Трампом назріває конфлікт через Україну – Bloomberg

Останні події навколо України можуть спровокувати протистояння між президентом Франції Еммануелем Макроном та американським лідером Дональдом Трампом.

Поки Трамп своїми геополітичними заявами викликає занепокоєння серед союзників, ця ситуація дала можливість Макрону знову вийти на передові позиції у світовій політиці.

Після втрати парламентської більшості через дострокові вибори минулого року французький президент зосередився на внутрішніх викликах, але й активна міжнародна дипломатія дозволяє йому повернути собі вплив. Напередодні саміту ЄС в Брюсселі Макрон докладає зусиль, щоб об'єднати європейських лідерів на підтримку України. Але своєю чергою це загострює протистояння з Трампом.

Bloomberg наголошує, що Трамп розглядає припинення бойових дій як засіб налагодження економічних і політичних відносин із росією. У нещодавній розмові російський диктатор путін вимагав зупинити допомогу Україні, що фактично ставить під загрозу зусилля Макрона.

Один з високопосадовців ЄС наголосив, що європейські країни не готові погоджуватися на такі умови. Речниця уряду Франції Софі Прімас назвала цю вимогу "нереалістичною", а Макрон веде активні переговори з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, шукаючи шляхи подальших дій.

Президент Франції разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером об'єднав понад 30 держав і координує роботу, щоб забезпечити мир в Україні після можливого припинення вогню.

Джерела видання стверджують, що Макрон вважає, що Трамп цінує особисті зв’язки, і, якщо знайти правильний аргумент, можна вплинути на його рішення.