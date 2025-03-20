Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Між Макроном і Трампом назріває конфлікт через Україну – Bloomberg

20 березня 2025, 14:55
Між Макроном і Трампом назріває конфлікт через Україну – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Bloomberg наголошує, що Трамп розглядає припинення бойових дій як засіб налагодження економічних і політичних відносин із росією
Останні події навколо України можуть спровокувати протистояння між президентом Франції Еммануелем Макроном та американським лідером Дональдом Трампом.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Поки Трамп своїми геополітичними заявами викликає занепокоєння серед союзників, ця ситуація дала можливість Макрону знову вийти на передові позиції у світовій політиці.
 
Після втрати парламентської більшості через дострокові вибори минулого року французький президент зосередився на внутрішніх викликах, але й активна міжнародна дипломатія дозволяє йому повернути собі вплив. Напередодні саміту ЄС в Брюсселі Макрон докладає зусиль, щоб об'єднати європейських лідерів на підтримку України. Але своєю чергою це загострює протистояння з Трампом.
 
Bloomberg наголошує, що Трамп розглядає припинення бойових дій як засіб налагодження економічних і політичних відносин із росією. У нещодавній розмові російський диктатор путін вимагав зупинити допомогу Україні, що фактично ставить під загрозу зусилля Макрона.
 
Один з високопосадовців ЄС наголосив, що європейські країни не готові погоджуватися на такі умови. Речниця уряду Франції Софі Прімас назвала цю вимогу "нереалістичною", а Макрон веде активні переговори з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, шукаючи шляхи подальших дій.
 
Президент Франції разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером об'єднав понад 30 держав і координує роботу, щоб забезпечити мир в Україні після можливого припинення вогню.
 
Джерела видання стверджують, що Макрон вважає, що Трамп цінує особисті зв’язки, і, якщо знайти правильний аргумент, можна вплинути на його рішення.
 
ТрампМакронвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare
Політика
Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2025, 15:13
Політика
"Віддайте нам Берлін". Пропагандони путіна дякують Трампу за перемогу в новій Холодній війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 березня 2025, 11:42
Трамп виконує план путіна. Європа має допомогти Україні перемогти росію вже зараз – Тімоті Еш
Політика
Трамп виконує план путіна. Європа має допомогти Україні перемогти росію вже зараз – Тімоті Еш
Переклад iPress – 20 березня 2025, 08:37
Рютте у Вашингтоні. Занадто тонко чи занадто гнучко? – Едвард Хантер Крісті
Політика
Рютте у Вашингтоні. Занадто тонко чи занадто гнучко? – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 19 березня 2025, 16:34
Як можна заробити на партнерських програмах в Україні без вкладень?
Бізнес & Фінанси
Як можна заробити на партнерських програмах в Україні без вкладень?
19 березня 2025, 14:37
Повністю роботизована атака відкриває нову главу у війні. Бригада
Технології
Повністю роботизована атака відкриває нову главу у війні. Бригада "Хартія" – першопроходець – WSJ
Переклад iPress – 19 березня 2025, 12:42
Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер
Політика
Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер
Переклад iPress – 19 березня 2025, 08:39
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Політика
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Переклад iPress – 18 березня 2025, 13:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється