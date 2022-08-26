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Між Польщею та Словаччиною запустили газопровід

Ольга
Матарикіна
Газопровід має понад 60 км з польського боку та понад 100 км зі словацького боку. Його пропускна спроможність майже 5 мрд куб газу у напрямку Словаччини майже 6 млрд куб газу у напрямку Польщі
Між Польщею та Словаччиною запустили газопровід Фото: Getty Images
У п’ятницю, 26 серпня, почало діяти газове сполучення між Польщею та Словаччиною. Його символічно відкрили прем’єр-міністри обох країн - Матеуш Моравєцький та Едуард Геґер.
 
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.
 
Інтерконект з'єднав газовий хаб у Страхоціні в Польщі з компресорною станцією Великі Капушани у Словаччині.
 
Він має збільшити енергетичну безпеку обох країн - у разі кризи буде можливим, з одного боку, експорт газу з Польщі, з LNG-терміналу у Свіноусті, та імпорт газу з півдня Європи і далі з Північної Африки та Кавказу.
 
Нагадаємо, в травні 2022 року ввели в експлуатацію газопровід, що з’єднує транспортні системи Польщі та Литви.
 
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26 08 2022 12:08
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