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Між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви інтернет-кабелю

03 грудня 2024, 12:09
Між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви інтернет-кабелю
Фото: ar25.org
Компанія GlobalСonnect повідомила, що пошкодження були виявлені в Еспоо та Віхті на кабелях, розміщених під землею

Між Швецією та Фінляндією сталося нове пошкодження підводного інтернет-кабелю.

Про це повідомляє Yle з посиланням на шведські ЗМІ. 

Пошкодження кабелю було виявлено в ніч на вівторок, 3 грудня, і повідомляється, що воно сталося на території Фінляндії. За даними шведської газети Aftonbladet, фінська поліція підозрює, що йдеться про злочин. Шведська влада також проінформована.
 
Шведське поштово-телекомунікаційне управління (PTS) повідомило виданню Dagens Nyheter, що пошкоджено кабель постачальника послуг цифрової інфраструктури та передачі даних шведської компанії Globalconnect.
 
Міністр транспорту та зв'язку Фінляндії Лулу Ранне прокоментувала ситуацію в соцмережі X, заявивши, що "влада розслідує ситуацію спільно з компанією. Ми ставимося до ситуації серйозно".
 
Менеджер зі зв'язків із громадськістю Globalconnect Ніклас Екстрем повідомив, що пошкодження кабелю виявлені в Еспоо та Віхті.
 
Компанія вже працює над ремонтом двох окремо пошкоджених оптоволоконних кабелів які "викликали значний збій у Фінляндії".

 

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