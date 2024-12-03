Між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви інтернет-кабелю

Між Швецією та Фінляндією сталося нове пошкодження підводного інтернет-кабелю.

Про це повідомляє Yle з посиланням на шведські ЗМІ.

Пошкодження кабелю було виявлено в ніч на вівторок, 3 грудня, і повідомляється, що воно сталося на території Фінляндії. За даними шведської газети Aftonbladet, фінська поліція підозрює, що йдеться про злочин. Шведська влада також проінформована.

Шведське поштово-телекомунікаційне управління (PTS) повідомило виданню Dagens Nyheter, що пошкоджено кабель постачальника послуг цифрової інфраструктури та передачі даних шведської компанії Globalconnect.

Міністр транспорту та зв'язку Фінляндії Лулу Ранне прокоментувала ситуацію в соцмережі X, заявивши, що "влада розслідує ситуацію спільно з компанією. Ми ставимося до ситуації серйозно".

Менеджер зі зв'язків із громадськістю Globalconnect Ніклас Екстрем повідомив, що пошкодження кабелю виявлені в Еспоо та Віхті.

Компанія вже працює над ремонтом двох окремо пошкоджених оптоволоконних кабелів які "викликали значний збій у Фінляндії".