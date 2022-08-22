НОВИНИЗалізничники відновили ділянку сполучення між Україною та Молдовою в Одеській області - Березине (Україна) - Басарабяська (Молдова)Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через 25 років відновилося залізничне сполучення України і Молдови в обхід Придністров'я
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну, повідомляє "Пасажирський транспорт".
Зазначається, що з 22 серпня 2022 року розпочнеться рух поїздів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) - Басарабяська (Молдова), яка перестала повністю функціонувати 1997 року.
Відновлення цієї ділянки колії завдовжки 23 км залізничники провели у рекордно короткий термін - трохи більше місяця.
Зі сторони України було відновлено 22 км. Зі сторони Молдови - 1 км.
Тепер між станціями Березине - Басарабяска буде запущено залізничне сполучення як існуючою ділянкою від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.
Нагадаємо, 24 червня 2022 року міністерства інфраструктури України та інфраструктури і регіонального розвтку Молдови підписали меморандум про взаєморозуміння, який перебачає запуск залізничного руху від Басарабяски до Березино в Одеській області і далі до осені 2022 року.
Дана залізниця вже існувала і успішно працювала - це історична траса від Бендеро-Галацької залізниці до Акерману (зараз Білгород-Дністровський), збудована 1915 року. Згодом у 1940-41 рр. від цієї залізниці збудували лінію до Ізмаїлу - вона починається у Арцизі. З 1954 року залізниці на півдні Бесарабії з'єднали з Одесою по мосту через гирло Дністровського лиману у Затоці. Але 1997 року ділянку залізниці від Березино до Басарабяски розібрали.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 08 2022 12:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- Кікабідзе передав кошти від свого концерту на ЗСУ
- У Чернівцях презентували новий туристичний маршрут