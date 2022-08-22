Через 25 років відновилося залізничне сполучення України і Молдови в обхід Придністров'я

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну, повідомляє "Пасажирський транспорт".

Зазначається, що з 22 серпня 2022 року розпочнеться рух поїздів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) - Басарабяська (Молдова), яка перестала повністю функціонувати 1997 року.

Відновлення цієї ділянки колії завдовжки 23 км залізничники провели у рекордно короткий термін - трохи більше місяця.

Зі сторони України було відновлено 22 км. Зі сторони Молдови - 1 км.

Тепер між станціями Березине - Басарабяска буде запущено залізничне сполучення як існуючою ділянкою від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.

Нагадаємо, 24 червня 2022 року міністерства інфраструктури України та інфраструктури і регіонального розвтку Молдови підписали меморандум про взаєморозуміння, який перебачає запуск залізничного руху від Басарабяски до Березино в Одеській області і далі до осені 2022 року.

Дана залізниця вже існувала і успішно працювала - це історична траса від Бендеро-Галацької залізниці до Акерману (зараз Білгород-Дністровський), збудована 1915 року. Згодом у 1940-41 рр. від цієї залізниці збудували лінію до Ізмаїлу - вона починається у Арцизі. З 1954 року залізниці на півдні Бесарабії з'єднали з Одесою по мосту через гирло Дністровського лиману у Затоці. Але 1997 року ділянку залізниці від Березино до Басарабяски розібрали.