Між Європою та Західною Азією з'явиться новий шлях

Новий маршрут ймовірно, буде готовий до 2038 року

Інфраструктурний проєкт проходитиме по всій території Іраку і протягнеться на 1200 кілометрів з півночі на південь від іраксько-турецького кордону до Перської затоки. Це новий транспортний шлях між Європою та Західною Азією.

Про це йдеться у статті The Mirror.

Мегапроєкт, спрямований на скорочення часу в дорозі між Європою та Азією, включатиме мережу автомобільних та залізниць, портів та міст. Він створить конкуренцію єгипетському Суецькому каналу, найважливішому торговому маршруту між двома континентами, зазначено у статті.

Зниження обсягу морських перевезень через Суецький канал через напади хуситів у Червоному морі збільшило попит на вантажоперевезення мультимодальними маршрутами.

Новий маршрут буде прокладено в рамках проекту "Порт Гранд-Фау", що триває. Цей порт, що будується, на узбережжі Іраку стане одним з найбільших у Європі. до 19,5 метрів.

До 2028 року порт Гранд-Фау планує обробляти 36 млн. тонн контейнерних вантажів і 22 млн. тонн насипних вантажів.