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Між Європою та Західною Азією з'явиться новий шлях

11 грудня 2024, 16:57
Між Європою та Західною Азією з'явиться новий шлях
фото із відкритих джерел
Новий маршрут ймовірно, буде готовий до 2038 року

Інфраструктурний проєкт проходитиме по всій території Іраку і протягнеться на 1200 кілометрів з півночі на південь від іраксько-турецького кордону до Перської затоки. Це новий транспортний шлях між Європою та Західною Азією.

Про це йдеться у статті The Mirror.

Мегапроєкт, спрямований на скорочення часу в дорозі між Європою та Азією, включатиме мережу автомобільних та залізниць, портів та міст. Він створить конкуренцію єгипетському Суецькому каналу, найважливішому торговому маршруту між двома континентами, зазначено у статті.
 
Зниження обсягу морських перевезень через Суецький канал через напади хуситів у Червоному морі збільшило попит на вантажоперевезення мультимодальними маршрутами.
 
Новий маршрут буде прокладено в рамках проекту "Порт Гранд-Фау", що триває. Цей порт, що будується, на узбережжі Іраку стане одним з найбільших у Європі. до 19,5 метрів.
 
До 2028 року порт Гранд-Фау планує обробляти 36 млн. тонн контейнерних вантажів і 22 млн. тонн насипних вантажів.
 
Товари з іракського порту залізницею вирушать до турецького порту Мерсін у Середземному морі, який через торговий коридор буде з'єднаний з Європою. Коридор, ймовірно, буде готовий до 2038 року.
 
Кінцевою метою мегапроєкту, вартість якого може перевищити заявлені $17 млрд, є створення "безперервного автомобільного та залізничного коридору між Басрою (місто на південному сході Іраку, головний порт країни  – та Лондоном".
 
Цей логістичний маршрут може стати вигіднішою з фінансової точки зору альтернативою Суецькому каналу, враховуючи пропускну спроможність порту Гранд-Фау, що проектується.
 
Як зазначає агентство Anadolu з посиланням на міністра транспорту Іраку, новий транспортний коридор може заощадити від 12 до 15 днів у дорозі проти Суецького каналу.

 

ЄвропаАзіявійна в Україні

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