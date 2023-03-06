Між Зеленським і Залужним виникла суперечка щодо битви під Бахмутом — ЗМІ

Позицію Залужного поділяє, як стверджує видання, більшість бійців, які утримують Бахмут.

За інформацією ЗМІ, між президентом України Володимиром Зеленським і його найважливішим генералом Валерієм Залужним виникли розбіжності з приводу того, як чинити з Бахмутом Донецької області. В очільника держави й Головнокомандувача ЗСУ принципово різні погляди на перебування українських захисників у цьому місті.

Як повідомляє видання BILD, посилаючись на інформацію з кількох джерел в українському політичному керівництві, кілька тижнів тому Залужний рекомендував розглянути можливість виходу з Бахмута з тактичних міркувань.

Український військовий аналітик, який побажав залишитися невідомим, сказав BILD: "Переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміє, чому місто утримується".

"Хоча російські втрати, як кажуть, значно вищі, багато українських солдатів також загинули при самовідданій обороні міста. Кажуть, що на цьому тлі Залужний наполягав на можливому виході з Бахмута на ранньому етапі", — йдеться в матеріалі видання.

Позицію Залужного поділяє, як стверджує BILD, більшість бійців, які утримують Бахмут.

Опоненти такої точки зору кажуть, що при відході з Бахмута подібні бої відбулися б і в інших місцях. Мета полягає в тому, щоб не дати росіянам просунутися вперед і водночас завдати їм найважчих втрат.

Також видання наводить аргументи іншого українського військового аналітика: "Спочатку Бахмут був пасткою для росіян, тепер він став пасткою для нас. Вбиваємо їх у співвідношенні 1:7 - це єдина військова причина утримувати Бахмут".

Нагадаємо, вчені інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута.