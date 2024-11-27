Міжкімнатні двері від фабрики Папа Карло – бездоганна якість та надійність

З 1996 року фабрика Папа Карло активно працює та розвивається, пропонуючи велику кількість дверей у різному виконанні. В основному акцент робиться саме на міжкімнатні двері, а різноманітність колекцій у каталозі дозволяє вибрати саме те, що потрібно покупцям. Виробничі технології дозволяють гарантувати європейську якість, але за вітчизняними цінами.

Фабрика має відповідні сертифікати якості. Додатково можна вивчити різні дипломи та подяки. Всі двері Папа Карло можна підбирати з урахуванням матеріалів, розмірів, стилю та в цілому виконання. Зручний каталог дозволить зробити вибірку, після чого вивчити характеристики кожних дверей та зовнішній вигляд, користуючись реальними фотографіями.

Технологічні особливості дверей

Основою виробництва є масив сосни чи МДФ. Щоб досягти певного стилю та потрібного зовнішнього вигляду МДФ покривають шпоном за допомогою гарячого пресу. Як шпон застосовують листи дуба або бука, які відрізняються стійкістю до зносу, надійністю і довговічністю. Подібна технологія дозволяє створити поверхню рівною без утворення тріщин або наявності сучків.

Коли застосовується масив сосни, двері отримують найкращі характеристики з ізоляції. Додатковий захист створюється за допомогою гумок ущільнювачів, які попереджають потрапляння пилу, а також виключають вихід теплого повітря з кімнати. Додатковий зовнішній вигляд та якість дверей забезпечують елементи фурнітури.

Серії дверей

Проєктування та виробництво ніколи не припиняються і прямо зараз виробник готовий запропонувати такі варіанти виконання дверей по серіям:

Cosmopolitan (дизайн традиційний, але зі стилем модерн, покриття виконане з натурального шпону та поверх наноситься лак, а як основа застосовується клеєний брус);

Millenium (двері в стилі модерн, як покриття використовується екошпон, що є екологічно чистим та безпечним, каркас виготовлений з клеєного бруса);

Plato (виконання у стилі мінімалізму з використанням сучасних деталей, основа також виконується із клеєного бруса);

Elegance (сучасний стиль мінімалізму з невеликою кількістю елементів в оформленні, як покриття використовується натуральний шпон або МДФ, допускається використання лаку або фарбування на палітрі RAL);

Modern (знову двері у сучасному виконанні, основа виконана з клеєного бруса, а поверх встановлений натуральний шпон).

Це лише мала кількість категорій, адже загалом представлено понад десять серій у різному виконанні. Також запропоновано близько 200 моделей дверей з можливістю змінити колір та комплектацію за бажанням.