Тимчасове відсторонення рф пов'язане з тим, що федерація мала контакти з особами, які перебувають під санкціями.

Міжнародна федерація шахів тимчасово зупинила членство Федерації шахів росії. Однак це не вплине на можливість російських шахістів брати участь у турнірах.

Про це повідомляє Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ).

Тимчасове відсторонення рф пов'язане з тим, що федерація мала контакти з особами, які перебувають під санкціями, організовувала шахові турніри на окупованих територіях України, а також не дотримувалася політичного нейтралітету.

За рішенням комісії ФІДЕ, членство Федерації шахів росії буде тривати 2 роки, але може бути переглянутим, якщо впродовж наступних двох місяців організація повністю змінить своє керівництво та припинить діяльність на окупованих територіях України.

Відтепер Федерація шахів росії не має права брати участі в заходах, які організовує ФІДЕ, але це не впливає на гравців, тренерів, арбітрів та клубів, які представляють Федерацію шахів росії.

Комісія з питань етики ФІДЕ також оголосила догану президенту своєї організації Аркадію Дворковічу.