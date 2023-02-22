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Міжнародна федерація журналістів призупинила членство росіян

22 лютого 2023, 20:06
Міжнародна федерація журналістів призупинила членство росіян
Виконавчий комітет Міжнародної федерації журналістів (МФЖ) ухвалив рішення призупинити членство в організації Союзу журналістів росії у зв’язку з повномасштабною російською агресією проти України.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації журналістів (МФЖ) ухвалив рішення призупинити членство в організації Союзу журналістів росії у зв’язку з повномасштабною російською агресією проти України.В рф уже висловили обурення рішенням і заявили, що воно зашкодить самій федерації

Про виключення росіян йдеться на сайті МФЖ.

Призупинення членства – це максимальна санкція, яку Міжнародна федерація журналістів може застосувати щодо своїх членів через порушення свого статуту, а рішення про виключення ухвалює Всесвітній конгрес федерації.

"Міжнародної федерації журналістів – це організація, побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між спілками-членами й поваги до прав усіх журналістів. Дії Союзу журналістів Росії зі створення чотирьох своїх представництв на анексованих українських територіях явно зруйнували цю солідарність і посіяли розбіжності", – заявив голова федерації Домінік Прадальє.

Прадальє відхилив висловлені раніше критичні зауваження через те, що рішення ухвалювалось надто довго, й закликав знайти способи продовжувати підтримувати незалежних журналістів у росії і за її межами.

РосіяМіжнародна федерація журналістівМФЖ

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