Міжнародна фінансова корпорація модернізує український флот

"Українське дунайське пароплавство" і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали угоду про інвестиції у модернізацію флоту підприємства.

Пор це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко на Facebook-сторінці.

"Міжнародна фінансова корпорація (IFC) сприятиме модернізації та розширенню флоту Українського дунайського пароплавства. Сьогодні у Лондоні в рамках міжнародній конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference підписав відповідну угоду!", - йдеться в дописі.

За його словами Москаленка, підписання угоди свідчить про високу оцінку роботи команди пароплавства, яка спромоглася втілити реформи, що стосуються ефективності та прозорості всіх без виключення процесів.

Співробітництво із IFC спонукатиме підприємство дотримуватися високих стандартів щодо корпоративної політики, комплаєнсу та фінансової прозорості.

Москаленко також додав, що цього тижня УДП сплатило до бюджету рекордні дивіденди за 2022 рік – понад 146,4 млн грн.

"Це більше, ніж дивіденди, сплачені за всю історію підприємства. Ми взяли дуже високий темп, але подальший розвиток компанії потребує залучення масштабних інвестицій та стратегічної взаємодії з міжнародними партнерами", - сказав голова УДП.