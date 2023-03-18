Міжнародна комісія ООН визнала військовим злочином викрадення дітей з України

Комісія дійшла висновку, що російські збройні сили здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї у населених пунктах, явно нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні розглянула 164 випадки переміщення дітей на територію рф та окуповані нею території. Було встановлено, що кожний з цих випадків порушує міжнародне гуманітарне право і має ознаки воєнного злочину.



Про це йдеться у доповіді, яку оприлюднила комісія.

"Зібрані докази свідчать про те, що російською владою було скоєно численну кількість порушень у сфері міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права у багатьох регіонах України та у рф. Багато з цих порушень прирівнюються до воєнних злочинів та включають умисні вбивства, напади на цивільних осіб, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування, примусове переміщення та депортацію дітей", - сказано у резюме документу.

Комісія задокументувала випадки невибіркових та непропорційних нападів, а також незастосування запобіжних заходів, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Крім того, Комісія встановила, що, починаючи з 10 жовтня 2022 року, серійні атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України та застосування тортур російською владою можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності.