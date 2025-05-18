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Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає – Лубінець

18 травня 2025, 17:53
Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає – Лубінець
Омбудсмен Лубінець
З початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 167 тисяч воєнних злочинів.
В Україні з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 167 тисяч воєнних злочинів. Через терор рф в Україні 45 тисяч постраждалих серед цивільних, 625 вбитих дітей.
 
Про це заявляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на міжнародній конференції Леннарта Мері в Таллінні.
 
"17 травня пасажирський автобус на Сумщині став мішенню для російського дрона. Дев’ятеро загиблих. Семеро поранених. Без жодної логіки. Без жодного виправдання. Автобус просто їхав у напрямку Сум. Цього ж дня я показав це фото на конференції Lennart Meri. Панель, у якій виступав, мала назву: "Чи не зникає міжнародне право?" І відповідь була перед усіма — на фото”, — наголошує Лубінець.
 
Омбудсман наголошує, що “міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Його ігнорують, з нього глузують, його топчуть. І воно мовчить. Світ не зробив висновків ще у 2014 році, коли росія анексувала Крим. Але безкарність почалася раніше — у Грузії, Чечні, Молдові. Кожна нова війна росії — це тортури, зґвалтування, вбивства, депортації. І кожного разу — жодної відповідальності".
 
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєстровано понад 167 тисяч воєнних злочинів. 
 
"Понад 45 тисяч постраждалих серед цивільних, 625 вбитих дітей. Наймолодшому — два дні. Він загинув під час обстрілу пологового будинку в Запоріжжі”, каже омбудсман.
 
Він наголошує, що росія викрадає українських дітей, змінює їм імена, передає на "усиновлення", готує до війни проти їхньої ж батьківщини. Це не просто злочини. Це — виклик усьому, що ми називали правом".
 
"Міжнародне гуманітарне право сьогодні безсиле. Воно є — але не діє. Його порушення не мають наслідків, а тому повторюються. Світ досі відповідає на зло дипломатією й занепокоєнням. У той час як росія — ракетами й дронами", — підкреслив Лубінець.
 
За його словами, "право, яке не карає, — не захищає. Угода, яку не виконують, — це фікція. Ми бачили це на прикладі Будапештського меморандуму". 
 
"Якщо міжнародне право не знайде сили карати порушників, ми всі залишимось беззахисними. Бо безкарність — це паливо для наступної війни", — додає Лубінець.
війна в Україніправаросія окупанти

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