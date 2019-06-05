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Міжнародні резерви України у квітні зменшились на 0,5%, - Нацбанк

"Станом на 01 травня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України"
Протягом квітня 2019 року рівень міжнародних резервів України знизився на 0,5% — до 20,52 мільярда доларів.
Міжнародні резерви України у квітні зменшились на 0,5%, - Нацбанк Фото: from-ua.com

Зазначається, що зниження рівня міжнародних резервів відбулося попри сприятливу ситуацію на валютному ринку - пропозиція валюти значно перевищувала її попит, що дозволило НБУ значно збільшити обсяги купівлі валюти. За допомогою купівлі валюти на міжбанківському ринку вдалося поповнити резерви на 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє "Громадське".

Так, протягом квітня з міжнародних резервів витратили понад 881 мільйон доларів на виплату державних боргів. Натомість Україна отримала 416,6 мільйона доларів від нових запозичень.

"Станом на 01 травня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", - зазначають у Нацбанку. Додамо, що "безпечним" вважається рівень міжнародних резервів, що покриває не менше 3 місяців майбутнього імпорту.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні становити близько 30 млрд доларів. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.

 

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06 05 2019 19:26
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