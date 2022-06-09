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Міжнародні резерви України за місяць зросли на 13,6% - Нацбанк
Фото: findcelebrityjobs.com
Міжнародні резерви України зросли на 13,6% - до 25,4 млрд дол. США за підсумками серпня, повідомили у НБУ.
"Станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 25 436,0 млн доларів. У серпні вони збільшилися на 13,6% завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Нацбанку з продажу валюти", - йдеться у повідомленні.
4 788,4 млн доларів - за даними НБУ, такою є сума валютних надходжень на рахунки уряду України в Національному банку упродовж місяця.
З них 3 030,9 млн доларів надійшли від Сполучених Штатів Америки (через механізм Світового банку), 1 015,6 млн доларів - від ЄС, 349,3 млн доларів - від уряду Канади, 205,6 млн доларів - від уряду Італії, 99,6 млн доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) та 87,4 млн доларів - від інших кредиторів.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту. Цього достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й НБУ", - зазначили в Нацбанку.
Раніше повідомлялося, що Україна отримала майже $13 млрд фінансової підтримки
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06 09 2022 13:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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