Міжнародні резерви України за місяць зросли на 13,6% - Нацбанк

Цьому сприяла міжнародна допомога

Міжнародні резерви України зросли на 13,6% - до 25,4 млрд дол. США за підсумками серпня, повідомили у НБУ.

"Станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 25 436,0 млн доларів. У серпні вони збільшилися на 13,6% завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Нацбанку з продажу валюти", - йдеться у повідомленні.

4 788,4 млн доларів - за даними НБУ, такою є сума валютних надходжень на рахунки уряду України в Національному банку упродовж місяця.

З них 3 030,9 млн доларів надійшли від Сполучених Штатів Америки (через механізм Світового банку), 1 015,6 млн доларів - від ЄС, 349,3 млн доларів - від уряду Канади, 205,6 млн доларів - від уряду Італії, 99,6 млн доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) та 87,4 млн доларів - від інших кредиторів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту. Цього достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й НБУ", - зазначили в Нацбанку.