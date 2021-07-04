Міжнародні резерви України знизилися на 5% у березні - НБУ

На обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют

Міжнародні резерви України у березні продовжили знижуватися через обсяги погашення державних зобов’язань – за підсумками березня становили 27 мільярдів доларів (-5%).

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив майже 1,3 млрд доларів, повідомляє "Економічна правда". Зокрема, 570,5 млн доларів були спрямовані на обслуговування єврооблігацій, 325,2 млн доларів - на обслуговування та погашення ОВДП, решта - на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Надходження від розміщення внутрішніх держоблігацій становили 473,7 млн доларів.

На користь Міжнародного валютного фонду у березні було сплачено 508,2 млн доларів.

Також на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їхня вартість зменшилася на 250,3 млн доларів.

Третім чинником є операції регулятора на міжбанку. Переважно ринок був збалансованим протягом місяця, та в окремі дні спостерігалася надлишкова пропозиція валюти. Відтак, НБУ поповнив резерви на 50,5 млн доларів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - додали у НБУ.

Нагадаємо, що зовнішній валовий борг України у 2020 році зріс із 78,6% до 81,2% ВВП