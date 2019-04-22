Міжнародні спостерігачі розкритикували виборчий процес за кордоном
"Я дивився новини про величезні черги у великій кількості столиць. Необхідно працювати над цим питанням в плані організаційних моментів, в плані людських ресурсів. Я вважаю, що це необхідно змінити, оскільки ми знаємо про те, що незабаром відбудуться парламентські вибори. Не можна забувати про це", - сказав керівник короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ Георг Церетелі, повідомляє "Укрінформ".
Як наголосила голова делегації Європарламенту Ребекка Гармс, українська діаспора є у багатьох країнах світу, і вона є великою. "Кількість виборчих дільниць є недостатньою. Ми можемо продовжувати піднімати це питання напередодні парламентських виборів. Ми бачимо фотографії з Праги, так там, мабуть, з кілометр була черга, люди стояли перед виборчою дільницею для того, щоб проголосувати", - сказала вона.
Нагадаємо, що в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.
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