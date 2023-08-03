Міжнародний кримінальний суд може видати нові ордери на арешт путіна

Справа щодо депортації українських дітей до росії – не єдина, яку розслідує Міжнародний кримінальний суд.

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) може видати нові ордери на арешт президента рф владіміра путіна та вищого керівництва країни-агресора.

Про це сказав голова МКС Пьотр Гофманський, повідомляє Голос Америки.

Зазначено, що справа щодо депортації українських дітей – не єдина, яку розслідує Міжнародний суд.

"Він (прокурор МКС – ред.) може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", – сказав Гофманський.

Однією зі справ, які могли б призвести до нових ордерів на арешт путіна та вищого керівництва росії, є справа воєнних злочинів "ПВК Вагнер".

"Якщо довести, що бійці "Вагнера" беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були російські офіцери чи в ньому було тільки командування групи", – заявила професорка права в академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс.

Один із доказів прямих зв’язків російської влади із бойовиками "Вагнера" надав нещодавно сам путін. Він визнав, що з травня 2022 року по травень 2023 року москва "повністю фінансувала" найманців, витративши на них близько 1 млрд доларів бюджетних коштів. На думку експертів з міжнародного права, ця заява путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні бойовиками "Вагнера".

"Слова путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення росії до відповідальності за дії "Вагнера" та притягнення особисто путіна до відповідальності як лідера росії", – вважає професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.

Як відомо, 17 березня МКС видав ордер на арешт путіна, за звинуваченням його в незаконній депортації тисяч дітей з України. Також ордер був виданий на дитячого омбудсмена Марію Львову-Бєлову.