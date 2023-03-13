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Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи проти росії – NYT

13 березня 2023, 17:15
Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи проти росії – NYT
Справи, що будуть порушені у зв'язку з вторгненням країни-терористки, стосуватимуться викрадення українських дітей і навмисного нападу на цивільну інфраструктуру.

За воєнні злочини росії в Україні візьметься й Міжнародний кримінальний суд (МКС). Феміда також вимагатиме ордери на арешт кількох причетних осіб.

Про це повідомили офіційні особи, які знають про це рішення, однак не мають права говорити публічно.

Як зазначили у NYT, ці справи є першими міжнародними звинуваченнями, висунутими з початку конфлікту, і результатом місяців роботи спеціальних слідчих груп. Наразі невідомо, кому суд планує пред'явити звинувачення в кожній справі, однак є припущення, що одним з фігурантів буде й президент країни-агресорки володимир путін, адже суд не визнає імунітет для глави держави у справах, пов’язаних із:

  • воєнними злочинами,
  • злочинами проти людства,
  • геноцидом.

Зазначимо, що повідомлення про відкриття справ проти росії появилося після того, як один із прокурорів МКС відвідав Україну вчетверте. Цей візит дозволив суду "зробити ключові кроки вперед" у слідчій роботі.

 

Росіягеноцидсудсправавійна в Українівоєнні злочини

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