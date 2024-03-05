Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт двох російських командувачів

Палата попереднього провадження визнала, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт командувача дальньої авіації росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного кримінального суду.

"Сьогодні, 5 березня 2024 року, Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду у складі судді Росаріо Сальваторе Айтала, судді Томоко Акане та судді Серхіо Херардо Угальде Годінеса видала ордери на арешт двох осіб, Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Кіндратовича Соколова, у контексті ситуації в Україні за ймовірні злочини, скоєні у період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Як зазначено на сайті суду, обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення. Палата попереднього слідства II вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані підконтрольними їм силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду відбувалася кампанія ударів по численних електростанціях і підстанціях, які здійснювалися російськими збройними силами в різних місцях України.

"Палата попереднього провадження встановила, що існують достатні підстави вважати, що ймовірні удари були спрямовані проти цивільних об'єктів, а для тих об'єктів, які у відповідний час могли кваліфікуватися як військові об'єкти, очікувана випадкова шкода та збитки, завдані цивільному населенню, були б явно надмірними порівняно з очікуваною військовою перевагою", – зазначає пресслужба.