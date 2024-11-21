Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю

Як зазначається, Міжнародний кримінальний суд відхилив попередні заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції та видав ордери на арешт Нетаньягу та Галанта.

21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) відхилив скарги Ізраїлю на юрисдикцію суду щодо ситуації в Палестині та видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Про це повідомляє пресслужба МКС.

Ізраїль подав дві скарги у вересні цього року. Перша стосувалася оскарження юрисдикції МКС щодо ситуації в Палестині, друга вимагала надіслати нове повідомлення про відкриття розслідування.

Однак суд визнав дії Ізраїлю передчасними і зазначив, що підстав для перегляду юрисдикції та видачі нового повідомлення немає.

У МКС вважають, що обидві особи навмисно і свідомо позбавили цивільне населення в Газі предметів, необхідних для їхнього виживання, включаючи продовольство, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику.

Крім того, як йдеться у рішенні, через дії Нетаньягу та Галанта було порушено здатність гуманітарних організацій надавати продовольство та інші основні товари населенню у Газі.

"Є розумні підстави вважати, що нестача продовольства, води, електрики та палива, а також певного медичного приладдя створила умови життя, розраховані на знищення частини цивільного населення в Газі, що призвело до загибелі цивільних осіб, включаючи дітей, через недоїдання та зневоднення … Крім того, навмисно обмежуючи або перешкоджаючи надходженню до Гази медичного приладдя та ліків, зокрема анестезуючих засобів та анестезіологічних апаратів, ці дві людини також несуть відповідальність за заподіяння великих страждань за допомогою нелюдських дій особам, які потребують лікування", – говориться на сайті.

Плани МКС щодо видачі ордера на арешт Нетаньягу також викликали різку реакцію президента США Джо Байдена, який висловив своє обурення.

Своєю чергою спікер Палати представників США Майк Джонсон попередив, що США можуть запровадити санкції проти МКС, якщо рішення про арешт ізраїльського прем'єра буде ухвалено.