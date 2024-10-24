Міжнародний кримінальй суд визнав, що Монголія порушила Римський статут

Через відмову арештувати путіна Монголія перешкодила Міжнародному кримінальному суду здійснювати свої функції та повноваження

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду підтвердила, що Монголія порушила зобов’язання як держава-учасниця Римського статуту, не заарештувавши російського диктатора путіна за ордером МКС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МКС.

Так, через відмову арештувати путіна Монголія перешкодила Міжнародному кримінальному суду здійснювати свої функції та повноваження, причому імунітет глави держави не дозволяє ігнорувати ордер на арешт.

"З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з судом Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць", – йдеться в повідомленні.