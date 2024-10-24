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Міжнародний кримінальй суд визнав, що Монголія порушила Римський статут

24 жовтня 2024, 20:51
Міжнародний кримінальй суд визнав, що Монголія порушила Римський статут
Фото: з вільного доступу
Через відмову арештувати путіна Монголія перешкодила Міжнародному кримінальному суду здійснювати свої функції та повноваження

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду підтвердила, що Монголія порушила зобов’язання як держава-учасниця Римського статуту, не заарештувавши російського диктатора путіна за ордером МКС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МКС.

Так, через відмову арештувати путіна Монголія перешкодила Міжнародному кримінальному суду здійснювати свої функції та повноваження, причому імунітет глави держави не дозволяє ігнорувати ордер на арешт.
 
"З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з судом Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць", – йдеться в повідомленні.
 
Максимальне покарання, яке загрожує Монголії за рішенням Асамблеї держав-учасниць – це позбавлення процедурних можливостей аж до права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Водночас у 2024 році до суду уперше в історії обрали представника Монголії, термін повноважень якого становитиме дев'ять років.
 
Візит путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

 

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