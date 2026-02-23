Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Міжнародний реєстр збитків відкрив категорію для вимушено переміщених українців за кордон

23 лютого 2026, 18:30
Фото: з вільного доступу
У Міжнародному реєстрі збитків, завданих росією, 23 лютого зʼявилась нова категорія заяв — A1.2 "Вимушене переміщення за межі України". Вона стосується українців, які через російську агресію були змушені виїхати за кордон і не можуть повернутися додому.

Про це повідомила нардепка Олена Шуляк — голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.

За її словами, станом на грудень 2025 року, за різними оцінками, у світі зафіксували 5,86 мільйона біженців з України, з них приблизно 5,3 мільйона — у Європі. Тепер вони мають можливість подавати до міжнародного Реєстру збитків заяви про моральні збитки від вимушеного переміщення за межі України.

Шуляк пояснила, що вимушено переміщеними за межі України будуть вважатися люди, яким надали захист чи притулок в іншій державі через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Суми компенсації для заяв у цій категорії визначатимуть, коли почне працювати Компенсаційна комісія.

"Заяви у цій категорії стосуються безпосередньо факту вимушеного переміщення за межі України як форми шкоди, завданої агресією рф. Тобто йдеться виключно про моральні збитки. Заяви, пов’язані з матеріальними наслідками такого переміщення, зокрема втратою оплачуваної роботи, житла чи іншими економічними втратами, а також депортацією дітей та дорослих, подаються в інших відповідних категоріях реєстру", — пояснила Шуляк.

Нардепка також додала, що з урахуванням нової категорії у Міжнародному реєстрі збитків вже відкрили третину всіх запланованих. Зокрема, до Реєстру вже можна вносити заяви у таких нематеріальних категоріях: вимушене внутрішнє переміщення, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, смерть близького члена сімʼї, зникнення безвісти близького члена сімʼї, катування, примусова праця або служба, депортація дітей та дорослих тощо.

Крім цього, зауважила Шуляк, йдеться і про можливість подаватись у категоріях матеріальних збитків, таких як пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях тощо. Найближчим часом планують відкрити низку інших категорій заяв, зокрема для держави та юридичних осіб.

За словами нардепки, у всіх попередніх категоріях українці подали вже понад 115 тисяч заяв, понад 30 тисяч — вже розглянули і внесли до Реєстру. Очікується, що після відкриття нової категорії, кількість заяв стрімко зросте, оскільки йдеться про мільйони громадян, які є потенційними заявниками.

війнабіженціреєстр збитків

