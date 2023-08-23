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Міжнародний суд ООН анонсував слухання за позовом України до росії

23 серпня 2023, 20:24
Міжнародний суд ООН анонсував слухання за позовом України до росії
Фото: Укрінформ
Йтиметься про здійснення росіянами геноциду українського народу.

Міжнародний суд ООН призначив дату слухань за позовом України до росії щодо здійснення геноциду. Вони відбудуться від 18 до 27 вересня.

Про це йдеться в документі, розміщеному на сайті суду.

Зазначається, що спершу будуть заслухані попередні заперечення. Їх висуне держава-агресорка росія, яка тероризувала і продовжує тероризувати українців. Наступною свої аргументи озвучить Україна.

"Міжнародний суд ООН проведе публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих російською федерацією у справі про звинувачення в геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду й покарання за нього", – йдеться у повідомленні.

Слухання пройдуть у Палаці миру в Гаазі, де розташована штаб-квартира суду. Також заплановані виступи представників 32 держав, які підтримали Україну в позові проти рф.

ООНгеноцидсудвійна в Україніросія окупанти

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