Міжнародний суд ООН частково визнав росію винною у фінансуванні тероризму
31 січня Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі України проти росії щодо звинувачення у фінансування тероризму.
Про пише "Європейська правда".
Українська сторона подала позов про порушення росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.
Відповідно до рішення суду, росія винна у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за статтею №9. Міжнародний суд ООН вважає, що країна-агресор не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увага увагу Україна.
Більшу частину звинувачень суд визнав необґрунтованими. Зазначається, що основною проблемою в цьому випадку став консервативний підхід Міжнародного суду ООН до трактування Конвенції проб боротьбу з фінансуванням тероризму.
Суд вирішив, що фінансування тероризму стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї. Тож у випадку, якщо терористам росія постачала ЗРК "Бук", то це не тероризм.