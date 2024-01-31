Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міжнародний суд ООН частково визнав росію винною у фінансуванні тероризму

31 січня 2024, 17:53
Міжнародний суд ООН частково визнав росію винною у фінансуванні тероризму
Фото: Укрінформ
На думку суду, зброя і військова техніка від рф для бойовиків - це не тероризм.

31 січня Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі України проти росії щодо звинувачення у фінансування тероризму.

Про пише "Європейська правда".

Українська сторона подала позов про порушення росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.

Відповідно до рішення суду, росія винна у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за статтею №9. Міжнародний суд ООН вважає, що країна-агресор не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увага увагу Україна.

Більшу частину звинувачень суд визнав необґрунтованими. Зазначається, що основною проблемою в цьому випадку став консервативний підхід Міжнародного суду ООН до трактування Конвенції проб боротьбу з фінансуванням тероризму.

Суд вирішив, що фінансування тероризму стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї. Тож у випадку, якщо терористам росія постачала ЗРК "Бук", то це не тероризм.

ООНтероризмвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Політика
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 січня 2024, 16:18
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Політика
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2024, 12:53
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Політика
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 23:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється