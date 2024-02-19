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ПОЛІТИКА

Міжнародний суд ООН розгляне дії Ізраїлю на палестинських територіях

19 лютого 2024, 16:45
Міжнародний суд ООН розгляне дії Ізраїлю на палестинських територіях
Слухання розпочнуть у понеділок, 19 лютого, де виступлять представники 52 держав.

Міжнародний суд ООН в Гаазі розпочне слухання щодо правових наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях із 1967 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У грудні 2022 року Генасамблея ООН звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням оцінити правові наслідки, "що випливають із політики і практики Ізраїлю на окупованій палестинській території, включно зі Східним Єрусалимом".

Зокрема це стосується "порушення Ізраїлем права палестинського народу на самовизначення". Також від суду очікують оцінку ситуації після дій Ізраїлю для ООН та інших країн. Слухання розпочнуть у понеділок, 19 лютого, де виступлять представники 52 держав.

Розгляд Міжнародного суду ООН почнеться на тлі війни, що триває в секторі Гази між Ізраїлем та бойовиками ісламістського угруповання Хамас.

ООНХамас: Ізраїль

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