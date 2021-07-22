Міжнародний туризм починає відновлюватися - ООН

За п'ять місяців 2021 року в світі було зафіксовано на 147 млн міжнародних прибуттів менше, ніж за той же період 2020 року

Світова туристська організація ООН зафіксувала невелике зростання кількості міжнародних турпоїздок в травні 2021 року в зв'язку з тим, що деякі країни почали послаблювати обмеження на поїздки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", зазначає "Економічна правда".

За п'ять місяців 2021 року в світі було зафіксовано на 147 млн міжнародних прибуттів менше, ніж за той же період 2020 року, і на 460 млн менше, ніж в 2019 році. Падіння в порівнянні з періодом до пандемії коронавірусу становить 85%.

Найбільш помітним зниження кількості поїздок було в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - з січня по травень 2021 року воно скоротилося на 95% в порівнянні з тим же періодом 2019 року.

Європа, де зниження становило 85%, показала другий результат. На Близькому Сході число прибуттів скоротилося на 83%, в Африці - на 81%, в Америці - на 72%.

"Кількість країн з повністю закритими кордонами скоротилася з 69 в лютому до 63 в червні. З них 33 знаходяться в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і всього сім – в Європі. На європейському континенті діє найменше обмежень на поїздки", - йдеться в повідомленні організації.

У СТО нагадали, що страх перед новими штамами коронавірусу призводить до того, що уряди повертають вже скасовані обмежувальні заходи.

"Крім того, нестабільність і відсутність чітких правил в'їзду можуть впливати на відновлення міжнародного туризму в літній сезон. Проте, програми вакцинації по всьому світу паралельно зі скасуванням частини обмежень для туристів з щепленнями сприяють поступовому виходу галузі з кризи", - зазначає організація.

Раніше вона прогнозувала, що в 2021 році збитки галузі становитимуть від 1,7 трлн дол до 2,4 трлн доларів в залежності від того, чи відбудеться пожвавлення міжнародного туризму в другому півріччі.

У 2020 році число міжнародних поїздок в світі через пандемію коронавірусу скоротилося на мільярд або 74%, а доходи галузі - на 1,3 трлн доларів.

Нагадаємо, що ЄС і США створюють експертну групу для безпечного відновлення подорожей