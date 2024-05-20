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ПОЛІТИКА

МКС домагається видачі ордерів на арешт Нетаньяху та лідерів Хамас

20 травня 2024, 15:29
МКС домагається видачі ордерів на арешт Нетаньяху та лідерів Хамас
Фото: з вільного доступу
Їх обвинувачують у військових злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з нападом на Ізраїль 7 жовтня і подальшою війною в Газі.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху Хамас.

Про це йдеться в заяві прокурора на сайті суду.

"Сьогодні я подаю клопотання про ордери на арешт до Палати попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду у справі про ситуацію в Державі Палестина. … Сьогоднішні заявки є результатом незалежного та неупередженого розслідування мого офісу. Керуючись нашим зобов’язанням однаково розслідувати викривальні та виправдовуючі докази, мій Офіс наполегливо працював над тим, щоб відокремити заяви від фактів і тверезо представити Палаті попереднього провадження висновки на основі доказів", - йдеться в заяві Карім Хана.

В МКС заявляють, що Беньямін Нетаньяху та Йоав Галант несуть кримінальну відповідальність за такі військові злочини та злочини проти людства, вчинені на території Палестини, зокрема в секторі Гази,  щонайменше з 8 жовтня 2023 року:

  • Моріння голодом цивільних осіб як метод ведення війни як військовий злочин
  • Умисне заподіяння сильних страждань або серйозної шкоди тілу чи здоров’ю або жорстоке поводження;
  • Умисне вбивство;
  • Навмисні напади на цивільне населення як військовий злочин;
  • Винищення та/або вбивство всупереч статтям, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, як злочин проти людства;
  • Переслідування як злочин проти людства;
  • Інші нелюдські дії як злочини проти людства.

В МКС заявили, що всі ці злочини були скоєні в контексті міжнародного збройного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, а також неміжнародного збройного конфлікту між Ізраїлем і Хамас як частина широкомасштабного та систематичного нападу на палестинське цивільне населення відповідно до державної політики.

"Ці злочини, за нашою оцінкою, тривають і досі", - зазначили в суді.

За даними МКС, існують докази того, що Ізраїль навмисно та систематично позбавляв цивільне населення в усіх частинах Газа об'єктів, необхідних для виживання людини, в тому числі почавши облогу Гази.

"Наслідки використання голоду як методу ведення війни разом з іншими нападами та колективним покаранням проти цивільного населення Гази є гострими, очевидними та широко відомими, і це було підтверджено багатьма свідками, опитаними моїм офісом, у тому числі місцевими та міжнародними лікарів", - підкреслюється в заяві.

З минулого року Ізраїль проводить військові операції проти бойовиків Хамас у Секторі Газа. Оскільки в жовтні 2023 року терористи вторглися в Ізраїль і вбили та викрали сотні ізраїльських військовослужбовців і цивільних осіб.

Більша частина цього району була окупована ізраїльськими військами і зруйнована внаслідок бойових дій. Ізраїль почав вторгнення в місто Рафах на півдні Сектора Газа, яке все ще перебуває під контролем Хамасу.

ХАМАСІзраїльМКСзлочиниСектор ГазиБіньямін Нетаньяху

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