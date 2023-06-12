МКС почав розслідування теракту на Каховській ГЕС

Україна спільно з Міжнародним кримінальним судом почали розслідування теракту на Каховській гідроелектростанції.

В перший день після катастрофи на Каховській ГЕС Генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні.

Робота, до якої максимально долучені усі українські правоохоронці та інші інституції, вже почалася.

"Цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після катастрофи генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалася.

Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації", заявив президент і додав, що Україна сприяє і буде надалі сприяти максимально незалежному і обʼєктивному розслідуванню МКС.

"Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу", - підсумував президент.

За його словами, повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста – це обовʼязкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла.