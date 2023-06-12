Матеріали:
Теми:

МКС почав розслідування теракту на Каховській ГЕС

12 червня 2023, 08:09
МКС почав розслідування теракту на Каховській ГЕС
Фото: з вільного доступу
Україна спільно з Міжнародним кримінальним судом почали розслідування теракту на Каховській гідроелектростанції.

В перший день після катастрофи на Каховській ГЕС Генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи. 

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні.

Робота, до якої максимально долучені усі українські правоохоронці та інші інституції, вже почалася.

"Цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після катастрофи генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалася.

Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації", заявив президент і додав, що Україна сприяє і буде надалі сприяти максимально незалежному і обʼєктивному розслідуванню МКС.

"Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу", - підсумував президент.

За його словами, повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста – це обовʼязкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла.

 
ГЕСМКС

Останні матеріали

Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Cуспільство
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 15:49
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Технології
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 14:38
Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється