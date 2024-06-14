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ПОЛІТИКА

МКС розслідує кібератаки в Україні як можливі військові злочини – Reuters

14 червня 2024, 20:17
МКС розслідує кібератаки в Україні як можливі військові злочини – Reuters
Фото: з вільного доступу
Серед підозрюваних – група російських хакерів, відома як Sandworm, яка може бути пов’язана з військовою розвідкою росії.

Прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують кібератаки росії на українську цивільну інфраструктуру, скоєні після повномасштабного вторгнення, як імовірні воєнні злочини.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомлення Reuters стало першим підтвердженням того, що атаки в кіберпросторі розслідуються прокурорами Міжнародного кримінального суду, що теоретично може призвести до видачі ордерів на арешт звинувачених.

За словами одного з джерел, розслідування стосується кібератак росії на інфраструктуру, які ставили під загрозу життя людей – зокрема виводили з ладу електро– і водопостачання, зв'язок із аварійними службами та сервіси попередження про повітряну небезпеку.

Двоє співрозмовників Reuters уточнили, що в МКС розслідують щонайменше чотири великі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України, зокрема кібератаку на оператора зв’язку "Київстар" наприкінці 2023 року.

Серед підозрюваних – група російських хакерів, відома як Sandworm, яка може бути пов’язана з військовою розвідкою росії.

Прокуратура Міжнародного кримінального суду відмовилася від коментарів, але раніше заявляла, що має юрисдикцію розслідувати кіберзлочини.

МКСкібератакаросія загроза

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