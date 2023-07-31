Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто не виключив можливість "політичного вибору, який визначить закінчення" війни росії проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

Міністр вважає, що ситуація на фронті "зайшла в глухий кут, що змушує думати про довгострокові терміни завершення війни".

"Український контрнаступ, як дехто і припускав, зіткнувся з кількома труднощами. російські окопи ускладнюють атаки" - заявив Крозетто.

Він додав, що саме тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту.

"З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократій", – підсумував італійський посадовець.