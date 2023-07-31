МО Італії заявило про можливість "політичного вирішення" війни з росією
Про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.
Міністр вважає, що ситуація на фронті "зайшла в глухий кут, що змушує думати про довгострокові терміни завершення війни".
"Український контрнаступ, як дехто і припускав, зіткнувся з кількома труднощами. російські окопи ускладнюють атаки" - заявив Крозетто.
Він додав, що саме тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту.
"З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократій", – підсумував італійський посадовець.