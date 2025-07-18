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Моді може відвідати Велику Британію наступного тижня для підписання торговельної угоди

18 липня 2025, 13:53
Моді може відвідати Велику Британію наступного тижня для підписання торговельної угоди
Фото: Укрінформ
Нью-Делі та Лондон домовилися про знакову торговельну угоду в травні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Велику Британію наступного тижня, щоб підписати нещодавню торговельну угоду між двома країнами.

Про це він повідомив журналістам у Нью-Делі, пише Bloomberg.
 
Угода, ймовірно, набуде чинності приблизно через рік, сказав чиновник на умовах анонімності, оскільки її деталі ще не оприлюднені.
 
Індія та Велика Британія домовилися про знакову торговельну угоду в травні, скоротивши тарифи на косметику, транспортні засоби, алкогольні напої та інші товари. Обидві сторони прагнуть мінімізувати потенційні збої внаслідок протекціоністської політики президента Дональда Трампа.
 
Угода, яка, як очікується, розширить торговельні відносини між двома країнами на суму 42,6 мільярда фунтів стерлінгів, стане найбільшою такою угодою Великої Британії з часів Brexit та першою угодою Індії з європейською економікою.
 
Раніше британський прем'єр-міністр Кір Стармер прийняв запрошення Моді якнайшвидше відвідати Індію, щоб підписати пакт, який обговорювався понад три роки за часів чотирьох британських прем'єр-міністрів.
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