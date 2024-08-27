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Моді підтвердив Байдену, що прагне миру в Україні

27 серпня 2024, 09:09
Моді підтвердив Байдену, що прагне миру в Україні
Фото: Укрінформ
Сторони обговорили низку регіональних та глобальних питань.

Під час телефонної розмови премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом підтвердив свою прихильність справі відновлення миру в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X(Twitter).

Він заявив, що під час розмови з Байденом він обговорив низку регіональних та глобальних питань, в тому числі війну Росії проти України.
 
"Провів сьогодні телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Ми детально обговорили різні регіональні та глобальні питання, в тому числі ситуацію в Україні. Я підтвердив повну підтримку Індією швидкого відновлення миру й стабільності", - зазначив Моді.
 
Крім того, Моді додав, що обговорював з президентом США ситуацію у Бангладеш й "потребу швидкого відновлення нормального стану та захист меншин, особливо індусів".
Джо Байденвійна в УкраїніНарендрі Модіросія окупанти

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