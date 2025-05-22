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Моді відкидає будь-які переговори з Пакистаном

22 травня 2025, 15:07
Моді відкидає будь-які переговори з Пакистаном
Фото: Укрінформ
Прем'єр-міністр Індії пообіцяв змусити економіку та армію Пакистану заплатити за будь-яку агресію на індійській землі.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виключив будь-які переговори з Ісламабадом і пообіцяв змусити економіку та армію Пакистану заплатити за будь-яку агресію на індійській землі.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Видання зазначає, що напруженість між південноазійськими сусідами залишається високою через місяць після смертельних нападів у Кашмірі.
 
Не буде жодної торгівлі чи переговорів з Пакистаном. За кожен теракт Пакистану доведеться заплатити високу ціну. І цю ціну заплатить армія країни та її економіка”, – сказав Моді на заході в Раджастані в четвер. 
 
Ядерні держави на початку цього місяця були близькі до тотальної війни, вдаючись до військових ударів, перш ніж було встановлено нестабільне перемир'я. Торгівля залишається призупиненою, а дипломатичні зв'язки сильно напружені.
 
Конфлікт розпочався після того, як 22 квітня озброєні люди відкрили вогонь по туристах у Кашмірі, вбивши до 26 людей в одному з найгірших нападів на цивільних жителів у спірному регіоні. Нью-Делі назвав цю різанину актом тероризму, організованим Пакистаном. Лідери в Ісламабаді заперечують свою причетність.
 
Індія також призупинила дію важливого договору про розподіл води між двома країнами.
 
Пакистану не буде надано воду, яка по праву належить Індії”, – сказав Моді.
 
Обидві країни також намагаються завоювати прихильність світової громадськості, відправляючи окремі делегації по всьому світу, щоб представити свої відповідні позиції.
 

 

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